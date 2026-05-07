Unisys präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Unisys stellte am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Unisys hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,50 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,420 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 437,6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 432,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at