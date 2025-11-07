Unisys stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Unisys präsentierte am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 4,33 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,890 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Unisys 460,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 497,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at