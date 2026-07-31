Unisys stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Unisys hat sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 473,5 Millionen USD, gegenüber 483,3 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,03 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at