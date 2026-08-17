Unite and Grow: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Unite and Grow lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 16,08 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 13,10 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,07 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 857,3 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at