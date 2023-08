Unite and Grow mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Unite and Grow hat sich am 15.08.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2023 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 14,95 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Unite and Grow 18,26 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 651,0 Millionen JPY gegenüber 578,0 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at