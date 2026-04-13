American Airlines Aktie

American Airlines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W97M / ISIN: US02376R1023

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14.04.2026 01:40:19

United Airlines CEO pitches possible combination with rival American Airlines: sources

Any merger between the two aviation giants would pose serious antitrust concerns and likely face significant backlashWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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