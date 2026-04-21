Q2 Holdings Aktie
WKN DE: A1XEYE / ISIN: US74736L1098
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22.04.2026 00:27:08
United Airlines sees weak Q2, full-year profit as fuel shock squeezes margins
[CHICAGO] United Airlines on Tuesday forecast second-quarter and full-year profits below Wall Street expectations as a surge in fuel prices squeezes margins and clouds...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Q2 Holdings Inc
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10.02.26
|Ausblick: Q2 präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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04.11.25
|Ausblick: Q2 gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)