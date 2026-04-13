American Airlines Aktie
WKN DE: A1W97M / ISIN: US02376R1023
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14.04.2026 01:40:19
United CEO pitched possible combination with rival American Airlines
If successful, it would create the largest airline on the planetWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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27.01.26
|Ausblick: American Airlines öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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23.10.25
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