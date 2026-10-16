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16.10.2026 06:31:29
UNITED&COLLECTIVE hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
UNITED&COLLECTIVE hat am 15.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 24,79 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das UNITED&COLLECTIVE ein Ergebnis je Aktie von -13,560 JPY vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,58 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,59 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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