United Airlines Holdings Aktie

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WKN DE: A1C6TV / ISIN: US9100471096

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09.11.2026 21:18:31

United Airlines And Washington Airports Open Concourse E

(RTTNews) - On Monday, United Airlines (UAL) and the Metropolitan Washington Airports Authority announced the opening of Concourse E at Washington Dulles International Airport on November 10.

The 435,000-square-foot facility features 14 new United gates, direct AeroTrain access, expanded dining and shopping options, and a nearly 40,000-square-foot United Club.

The new concourse supports United's plans to improve passenger services and expand flights at its Dulles hub.

The opening is a major step in Dulles Airport's modernization. The Airports Authority, United Airlines and the U.S. Department of Transportation are working together on the Dulles Global Gateway, a more than $20 billion investment program to upgrade the airport over the next decade.

On Nasdaq, the shares are trading 5.81 percent up at $119.32.

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