United Airlines: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

United Airlines hat am 20.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 916,85 ARS, nach 589,62 ARS im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Airlines im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 50,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22 126,65 Milliarden ARS. Im Vorjahresviertel waren 14 685,63 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 2577,47 ARS je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei United Airlines ein Gewinn pro Aktie von 1730,63 ARS in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 42,84 Prozent auf 74 633,05 Milliarden ARS aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 52 251,14 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at