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23.10.2026 06:31:29
United Airlines: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
United Airlines hat am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 941,89 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 770,54 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20 226,75 Milliarden ARS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 26 809,47 Milliarden ARS ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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