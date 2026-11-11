United Airlines Holdings Aktie
WKN DE: A1C6TV / ISIN: US9100471096
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12.11.2026 00:15:31
United Airlines Blocks A.I. Agents From Booking Flights
The carrier said that to protect customers’ information and comply with regulations, it was barring the digital assistants from logging into accounts and managing reservations.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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