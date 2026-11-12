United Airlines Holdings Aktie
WKN DE: A1C6TV / ISIN: US9100471096
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12.11.2026 11:15:52
United Airlines Blocks AI Agents From Booking Flights as Analyst Says Carrier Wants to Avoid Another Google-Like Intermediary
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|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|8 630,00
|1,89%
|Alphabet A (ex Google)
|267,35
|-1,07%
|Alphabet C (ex Google)
|264,60
|-0,95%
|Booking Holdings
|145,90
|0,14%
|United Airlines Holdings Inc Registered Shs
|101,00
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