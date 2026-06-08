United Airlines Holdings Aktie
WKN DE: A1C6TV / ISIN: US9100471096
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08.06.2026 06:00:26
United Airlines boss puts Rolls-Royce “in the doghouse” over contract spat
Clash comes amid industry frustrations over engine delivery delaysWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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