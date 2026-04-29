United Airlines Holdings Aktie
WKN DE: A1C6TV / ISIN: US9100471096
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29.04.2026 16:45:04
United Airlines CEO, Rebuffed by American, Says He’s Skeptical of Other Deals
The chief executive, Scott Kirby, said that buying a smaller airline might not be worth the effort.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Analysen zu United Airlines Holdings Inc Registered Shs
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