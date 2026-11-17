(RTTNews) - United Airlines Holdings, Inc. (UAL) announced that it has resolved a widespread system outage that delayed flight departures on Monday.

The airline clarified that the issue did not impact flights already in progress or those operated through its United Express regional network. The technical glitch was resolved around 1.5 hours after the pilots reported problems to air traffic controllers.

The media reports stated that the problem affected multiple applications used by pilots, including systems for crew communications. The airline was unable to provide final aircraft weight calculations for departing flights, which are essential for pilots to determine whether an aircraft meets the required safety parameters before takeoff.

Flight tracking website FlightAware reported 418 delayed United flights late Monday afternoon.

On Friday, the Federal Aviation Administration had ordered all flights grounded after a newly installed router malfunctioned.