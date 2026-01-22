United Airlines gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

United Airlines hat am 20.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

United Airlines hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,95 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 15,40 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,70 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 10,20 USD gegenüber 9,45 USD je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 57,06 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 59,07 Milliarden USD ausgewiesen.

