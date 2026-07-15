Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
|
15.07.2026 23:05:00
United Airlines gets hit by a $6 billion added-fuel-cost headwind
Investors zero in on United’s potentially fatter jet-fuel bill — the airline said it expects nearly $6 billion in additional fuel expenses for the year.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!