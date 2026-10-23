United Airlines hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

United Airlines hat am 20.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17,88 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 15,23 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at