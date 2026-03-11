United Airlines Holdings Aktie
WKN DE: A1C6TV / ISIN: US9100471096
|
11.03.2026 20:14:00
United Airlines just set a daily record for bookings, but that isn’t helping the stock
Rising crude prices have been a major drag on U.S. airlines stocks, but in the middle of Spring Break season and as people look ahead to summer air travel, United Airlines says it is breaking booking records.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Analysen zu United Airlines Holdings Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|United Airlines Holdings Inc Registered Shs
|75,18
|0,33%