United Airlines mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

United Airlines präsentierte in der am 15.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,97 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

United Airlines hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,67 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15,24 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 1,90 USD prognostiziert, während sie den Umsatz bei 17,60 Milliarden USD gesehen hatten.

Redaktion finanzen.at