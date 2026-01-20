United Airlines Holdings Aktie
WKN DE: A1C6TV / ISIN: US9100471096
|
20.01.2026 23:17:14
United Airlines Q4 Profit Increases
(RTTNews) - United Airlines (UAL) reported its financial results for the fourth quarter, which ended on December 31, on Tuesday.
The company reported revenue passenger miles or traffic of 68.2 billion, an increase from 64.4 billion in the same quarter last year.
The load factor slightly declined 0.4% to 81.9 percent, from 82.3 percent in the fourth quarter last year.
Total capacity, expressed in terms of Available Seat miles, was 83.3 billion, a significant increase from 78.2 billion in the same quarter last year.
Net income for the three months was $1.04 billion or $3.19 per share, a slight increase from $985 million or $2.95 per share during the same period last year.
Adjusted net income was $1.01 billion or $3.1 per share, a slight decrease from $1.09 billion or $3.26 per share in the same quarter last year.
UAL closed Tuesday at $108.57, down 4.34%, and traded after hours at $112.40, up 3.53% on the NasdaqGS.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu United Airlines Holdings Inc Registered Shs
|
19.01.26
|S&P 500-Titel United Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Airlines-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.01.26
|Ausblick: United Airlines präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.01.26
|S&P 500-Papier United Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Airlines von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.01.26
|Erste Schätzungen: United Airlines gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
05.01.26