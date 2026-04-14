American Airlines Aktie
WKN DE: A1W97M / ISIN: US02376R1023
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14.04.2026 09:26:00
United Airlines reportedly pitched government on American Airlines deal. Its CEO wants to take advantage of high oil prices.
A published report says that United Airlines has pitched senior government officials on whether it could get permission to merge with American Airlines, a transaction that if completed would lead to carrier controlling a third of the market.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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