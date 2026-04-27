United Airlines Holdings Aktie
WKN DE: A1C6TV / ISIN: US9100471096
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27.04.2026 14:18:18
United Airlines Says It Pitched American on Merger but Was Rebuffed
United’s chief acknowledged for the first time that he had broached the idea of a merger with American, which was unwilling to consider it.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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