United Airlines Holdings Aktie
WKN DE: A1C6TV / ISIN: US9100471096
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16.07.2026 12:46:21
United Airlines Warns Fuel Spike Could Add $6 Billion to 2026 Costs
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Nachrichten zu United Airlines Holdings Inc Registered Shs
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14.07.26
|Ausblick: United Airlines mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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13.07.26
|S&P 500-Titel United Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Airlines-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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06.07.26
|S&P 500-Wert United Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Airlines von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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30.06.26
|Erste Schätzungen: United Airlines präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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29.06.26
|S&P 500-Titel United Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Airlines von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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24.06.26
|Verluste in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
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22.06.26
|S&P 500-Wert United Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Airlines-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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15.06.26