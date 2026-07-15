United Airlines Holdings Aktie
WKN DE: A1C6TV / ISIN: US9100471096
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15.07.2026 21:59:06
United Airlines Will Soon Let You Take Over the Middle Seat, for a Price
The option, set to go on sale on some flights later this year, will feature a shared table in the middle seat. The move may actually save the airline money.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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