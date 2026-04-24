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24.04.2026 06:31:29
United Airlines: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
United Airlines lud am 21.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 606,91 ARS. Im Vorjahresviertel waren 244,88 ARS je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Airlines in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20 714,27 Milliarden ARS im Vergleich zu 13 946,74 Milliarden ARS im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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