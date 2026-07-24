United Arab Bank Bearer informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

United Arab Bank Bearer gab am 22.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,04 AED ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 AED je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 414,0 Millionen AED, während im Vorjahreszeitraum 387,1 Millionen AED ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at