United Arab Bank Bearer informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

United Arab Bank Bearer hat am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 AED. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,040 AED je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 417,1 Millionen AED vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 387,6 Millionen AED in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at