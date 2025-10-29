|
29.10.2025 06:31:28
United Arab Bank Bearer: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
United Arab Bank Bearer hat sich am 27.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde mit 0,04 AED ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,040 AED, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 342,7 Millionen AED generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 387,6 Millionen AED ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Zinsentscheid: US-Börsen letztlich uneins -- ATX zum Handelsende in Rot -- DAX schließt schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus - Nikkei mit Rekordhoch
Am heimischen Aktienmarkt ging es zur Wochenmitte nur leicht vom Fleck, während der deutsche Aktienmarkt deutlich unter die Nulllinie rutschte. Die US-Börsen fanden keine gemeinsame Richtung. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.