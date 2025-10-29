United Arab Bank Bearer: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

United Arab Bank Bearer hat sich am 27.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde mit 0,04 AED ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,040 AED, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 342,7 Millionen AED generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 387,6 Millionen AED ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at