TotalEnergies Aktie

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WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

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21.07.2026 12:15:14

United Arab Emirates: TotalEnergies Announces Final Investment Decision for the Umm Shaif Gas Cap Development

Download the Press ReleaseParis, July 21, 2026 – TotalEnergies announces the Final Investment Decision (FID) for the Umm Shaif Gas Cap development in the Umm Shaif and Nasr offshore concession, in which the Company holds a 20% interest alongside ADNOC (60%), CNPC (10%) and ENI (10%), with ADNOC Offshore as operator.Weiter zum vollständigen Artikel bei TOTAL S.A.
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