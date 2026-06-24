TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
|
24.06.2026 19:16:38
United Arab Emirates: TotalEnergies Enters in the Bab Gas Cap Concession
Download the Press ReleaseParis, June 24, 2026 –TotalEnergies has signed its entry into the Bab Gas Cap Concession in Abu Dhabi, with a 10% interest, alongside ADNOC (60%), bp (10%), CNPC (8%), JODCO/INPEX (5%), ZhenHua (4%) and GS Energy (3%).Weiter zum vollständigen Artikel bei TOTAL S.A.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TotalEnergies
|
18:52
|TotalEnergies to account for role in greenhouse gas emissions, court rules (Financial Times)
|
18:52
|TotalEnergies to account for role in greenhouse gas emissions, court rules (Financial Times)
|
17:59
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
15:58
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
12:27
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 steigt (finanzen.at)
|
09:30