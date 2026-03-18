United Arab Float Glass stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

United Arab Float Glass lud am 15.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,55 SAR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 3,20 SAR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 296,85 Millionen SAR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 292,41 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at