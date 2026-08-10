UNITED ARROWS gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

UNITED ARROWS äußerte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 76,78 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte UNITED ARROWS 53,00 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 39,79 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 4,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 38,19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at