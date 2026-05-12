12.05.2026 06:31:29

UNITED ARROWS hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

UNITED ARROWS äußerte sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat UNITED ARROWS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 261,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 248,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,730 USD beziffert. Im Vorjahr hatte UNITED ARROWS 0,510 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,09 Milliarden USD, während im Vorjahr 989,90 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

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