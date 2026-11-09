UNITED ARROWS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

UNITED ARROWS hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

UNITED ARROWS hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,04 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,040 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Umsatzseitig standen 227,6 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 5,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem UNITED ARROWS 241,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at