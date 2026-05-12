UNITED ARROWS präsentierte Quartalsergebnisse

UNITED ARROWS lud am 11.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -21,15 JPY. Ein Jahr zuvor waren -28,280 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 40,97 Milliarden JPY – ein Plus von 8,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem UNITED ARROWS 37,92 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 221,34 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 155,13 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 164,60 Milliarden JPY gegenüber 150,91 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at