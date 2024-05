UNITED ARROWS: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

UNITED ARROWS präsentierte in der am 08.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Das EPS lag bei 22,77 JPY. Im letzten Jahr hatte UNITED ARROWS einen Gewinn von 0,040 JPY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat UNITED ARROWS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 34,57 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 34,04 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 14,85 JPY sowie einen Umsatz von 35,23 Milliarden JPY prognostiziert.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 175,41 JPY gegenüber 152,34 JPY im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat UNITED ARROWS im vergangenen Geschäftsjahr 134,27 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte UNITED ARROWS 130,14 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 162,03 JPY sowie einem Umsatz in Höhe von 135,27 Milliarden JPY gerechnet.

Redaktion finanzen.at