UNITED ARROWS: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

UNITED ARROWS hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

UNITED ARROWS hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,020 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 240,9 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 219,6 Millionen USD umgesetzt.

