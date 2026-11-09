09.11.2026 06:31:29

UNITED ARROWS: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

UNITED ARROWS hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

UNITED ARROWS vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 13,72 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -12,160 JPY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 36,25 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte UNITED ARROWS einen Umsatz von 35,52 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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