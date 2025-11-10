UNITED ARROWS stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

UNITED ARROWS hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei -12,16 JPY. Ein Jahr zuvor waren 4,87 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat UNITED ARROWS 35,52 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 32,77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

