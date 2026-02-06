UNITED ARROWS: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

UNITED ARROWS hat am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 201,65 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 114,67 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

UNITED ARROWS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 49,93 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 44,72 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at