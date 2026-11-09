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09.11.2026 06:31:29
United Bancorp informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
United Bancorp äußerte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,340 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 13,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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