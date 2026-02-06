United Bancorp: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

United Bancorp gab am 03.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

United Bancorp hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,310 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat United Bancorp im vergangenen Quartal 12,6 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Bancorp 11,3 Millionen USD umsetzen können.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,34 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 1,27 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat United Bancorp mit einem Umsatz von insgesamt 47,51 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 43,98 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8,03 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at