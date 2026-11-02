United Bancorporation Alabama hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

United Bancorporation Alabama ließ sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat United Bancorporation Alabama die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,53 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 23,7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at