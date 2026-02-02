United Bancorporation Alabama: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

United Bancorporation Alabama ließ sich am 30.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat United Bancorporation Alabama die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,15 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,00 USD je Aktie in den Büchern standen.

Mit einem Umsatz von 21,8 Millionen USD, gegenüber 29,3 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 25,67 Prozent präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 5,23 USD beziffert, während im Vorjahr 7,65 USD je Aktie in den Büchern standen.

United Bancorporation Alabama hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 89,83 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 97,72 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at