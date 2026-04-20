United Bancshares hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

United Bancshares hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das vergangene Quartal hat United Bancshares mit einem Umsatz von insgesamt 17,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,45 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at