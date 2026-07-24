United Bancshares legte Quartalsergebnis vor

United Bancshares veröffentlichte am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Bancshares in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,46 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15,1 Millionen USD im Vergleich zu 16,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at