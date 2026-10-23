United Bancshares vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

United Bancshares präsentierte am 21.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20,5 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Bancshares einen Umsatz von 16,6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at